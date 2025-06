Jovem em bicicleta elétrica tem rosto cortado por linha com cerol Jovem que ficou ferido com a linha cortante. Foto: Arquivo PessoalO rapaz ficou ferido na altura do olho e precisou levar pontos no... Folha Vitória|Do R7 24/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 17h57 ) twitter

Jovem que ficou ferido com a linha cortante. Foto: Arquivo Pessoal Um jovem de 20 anos ficou ferido após ser atingido por uma linha com cerol enquanto voltava do trabalho em uma bicicleta elétrica, na noite desta segunda-feira (24), no bairro Alecrim, em Vila Velha. A linha cortante atingiu o rosto do rapaz na altura dos olhos.

