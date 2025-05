Jovem esfaqueada em distribuidora de bebidas segue internada na Serra Foto: Reprodução/ Câmera de segurançaA vítima sofreu cortes na cabeça, rosto e no peito. O ataque teria sido motivado por ciúmes Folha Vitória|Do R7 16/05/2025 - 19h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h24 ) twitter

Folha Vitória

A jovem esfaqueada com um canivete em uma distribuidora de bebidas, no bairro Novo Horizonte, na Serra, continua internada em um hospital. A vítima sofreu cortes na cabeça, rosto e no peito. O ataque teria sido motivado por ciúmes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso chocante.

