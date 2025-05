Jovem esfaqueado pelo padrasto na Serra morre após três dias internado Luiz Carlos Almeida Paranhos fazia parte de um grupo de teatro. Ele foi morto pelo padrasto Lúcio Mauro Corrêa. Foto: Acervo pessoalLuiz... Folha Vitória|Do R7 07/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h27 ) twitter

Luiz Carlos Almeida Paranhos, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos após ser esfaqueado pelo padrasto e morreu na manhã de terça-feira (6), no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. O crime aconteceu no último sábado (3), no bairro Jardim Bela Vista, onde a vítima morava e também foi velada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico caso.

