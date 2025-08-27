Logo R7.com
Jovem ferido em ataque a ônibus em Cariacica teve 25% do corpo queimado

Foto: Divulgação/SesaO ataque ocorreu por volta de 22h, quando um grupo de jovens se aproximou do coletivo

Folha Vitória|Do R7

Foto: Divulgação/Sesa Caíque dos Santos Melo, de 20 anos, vítima de queimaduras em um ataque a ônibus na região de Roda D’água, em Cariacica, na noite de segunda-feira (24), teve 25% do corpo queimado e segue internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

