Jovem leva golpe de R$ 1,5 mil após vender relógio em site de vendas

Foto: Reprodução TV VitóriaO caso ocorreu após uma negociação que parecia normal, mas acabou resultando em golpe

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Uma jovem sofreu um golpe de mais de R$ 1,5 mil após vender um relógio por R$ 1,1 mil em uma plataforma de vendas online. O caso ocorreu em Soteco, Vila Velha, após uma negociação que parecia normal, mas acabou resultando em estelionato.

