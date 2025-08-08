Jovem leva golpe de R$ 1,5 mil após vender relógio em site de vendas Foto: Reprodução TV VitóriaO caso ocorreu após uma negociação que parecia normal, mas acabou resultando em golpe Folha Vitória|Do R7 07/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h38 ) twitter

Uma jovem sofreu um golpe de mais de R$ 1,5 mil após vender um relógio por R$ 1,1 mil em uma plataforma de vendas online. O caso ocorreu em Soteco, Vila Velha, após uma negociação que parecia normal, mas acabou resultando em estelionato.

Para saber mais sobre este caso e como se proteger de golpes semelhantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

