Jovem que morreu no acidente entre ônibus e carreta era neto da guia da excursão Foto: Acervo pessoalTrês pessoas morreram no acidente Jadson Zordan tinha 25 anos, estava acompanhando a excursão com a avó. Ele deixa... Folha Vitória|Do R7 28/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h00 ) twitter

Folha Vitória

Foto: Acervo pessoal Uma das três vítimas do grave acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-101, em Anchieta, na tarde de domingo (27), é o jovem Jadson Zordan, de 25 anos. Ele estava no ônibus de turismo acompanhando a avó, que era a guia do grupo. Jadson era de Vitória e deixou uma filha de 8 anos.

