Jovens aprendem sobre cinema durante oficinas em Guarapari
Jovens participam de oficina de cinema (Foto: Divulgação)Participantes de projeto vão produzir três documentários que serão exibidos...
Jovens de Guarapari participam de uma série de oficinas sobre cinema e vão produzir documentários que retratam suas memórias e realidade.
Jovens de Guarapari participam de uma série de oficinas sobre cinema e vão produzir documentários que retratam suas memórias e realidade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa iniciativa transformadora!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: