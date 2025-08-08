Jovens aprendem sobre cinema durante oficinas em Guarapari Jovens participam de oficina de cinema (Foto: Divulgação)Participantes de projeto vão produzir três documentários que serão exibidos... Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovens de Guarapari participam de uma série de oficinas sobre cinema e vão produzir documentários que retratam suas memórias e realidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa iniciativa transformadora!

Leia Mais em Folha Vitória:

Ataque a tiros deixa três feridos em bairro de Vila Velha

Padrasto é preso após gravar enteada de 12 anos no banho em Cariacica

Governistas acionam 5 deputados bolsonaristas por ocupação na Câmara; veja quais são