Juiz é aposentado compulsoriamente por furtar peça sacra em MG
Folha Vitória|Do R7
15/05/2025 - 12h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h04 )

Foto: Divulgação/ AmaerjNa sessão realizada nesta segunda-feira, 12, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu aposentar compulsoriamente o juiz João Carlos de Souza Correa, que foi acusado de furtar uma imagem sacra de um antiquário da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, avaliada à época em R$ 4.800,00.

Para saber mais sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

