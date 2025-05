Juiz proíbe Trump de deportar venezuelanos sob lei de guerra do século 18 Foto: Reprodução/@realdonaldtrumpEm março, Trump disse que gangue venezuelana estava invadindo os EUA Folha Vitória|Do R7 01/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 20h00 ) twitter

Foto: Reprodução/@realdonaldtrump Um juiz federal proibiu nesta quinta-feira (1) o governo Trump de deportar qualquer venezuelano do sul do Texas sob uma lei de guerra do século 18 e disse que a invocação da Lei de Inimigos Estrangeiros pelo presidente republicano era “ilegal”.

