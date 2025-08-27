Logo R7.com
Julgamento de líder do PCV e outros réus é retomado nesta quarta

Foto: Reprodução/SespQuatro acusados respondem por duas mortes e três tentativas de homicídio

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/Sesp Começa na manhã desta quarta-feira (27), o segundo dia do julgamento de Geovani de Andrade Bento, conhecido como “Vaninho”. Ele é apontado como uma das principais lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Além dele, outras três pessoas respondem por mortes e tentativas de assassinato que ocorreram em 2020.

