Julgamento de líder do PCV e outros réus é retomado nesta quarta Foto: Reprodução/SespQuatro acusados respondem por duas mortes e três tentativas de homicídio Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Sesp Começa na manhã desta quarta-feira (27), o segundo dia do julgamento de Geovani de Andrade Bento, conhecido como “Vaninho”. Ele é apontado como uma das principais lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Além dele, outras três pessoas respondem por mortes e tentativas de assassinato que ocorreram em 2020.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso impactante.

Leia Mais em Folha Vitória:

Conheça novo colírio que promete tratar vista cansada

Detento é morto a tiros ao chegar para trabalhar em Cariacica

Bolão ganha prêmio de R$ 14 milhões na Quina