Jully: cadela que precisa de cuidados especiais some na Serra Folha Vitória|Do R7 05/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h10 )

Jully, a cadela desaparecida

A cadela Jully desapareceu no bairro Valparaíso, em Serra, no dia 20 de outubro. Ela é uma fêmea de pequeno porte, pesando apenas 1,5 kg, com pelagem caramelo e branca.A mascote necessita de cuidados especiais, pois tem problemas de intestino e come uma ração específica para sua saúde. Sua tutora está desesperada por informações que possam ajudar a encontrá-la.Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Jully, entre em contato com a Adhara Randow pelo telefone (27) 99904-2770 ou e-mail darapr@hotmail.com.VEJA OS DETALHES:Nome: JullyBairro: ValparaísoCidade: SerraTelefone: (27) 99904-2770E-mail: darapr@hotmail.comData do desaparecimento: 20/10/2024Características: Fêmea, 1,5 kg, pelagem caramelo com branco, necessita de ração especial devido a problemas intestinaisPerdeu seu pet? >> Saiba como divulgar animais perdidos no Folha Vitória.

