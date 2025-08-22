Logo R7.com
Justiça bloqueia R$ 381 mil de secretária de Colatina e empresário

Foto: Reprodução/Prefeitura de ColatinaO Ministério Público do Estado ajuizou uma ação de improbidade administrativa a partir de supostas...

Folha Vitória|Do R7

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 381,4 mil da secretária de Cultura e Turismo de Colatina, Loressa Pagani Campostrini Pretti, de uma empresa e um empresário no âmbito de um processo que apura irregularidades na contratação de serviços para a realização da Festa da Cidade 2025.

