Justiça bloqueia R$ 381 mil de secretária de Colatina e empresário
Foto: Reprodução/Prefeitura de ColatinaO Ministério Público do Estado ajuizou uma ação de improbidade administrativa a partir de supostas...
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 381,4 mil da secretária de Cultura e Turismo de Colatina, Loressa Pagani Campostrini Pretti, de uma empresa e um empresário no âmbito de um processo que apura irregularidades na contratação de serviços para a realização da Festa da Cidade 2025.
