Justiça bloqueia R$ 381 mil de secretária de Colatina e empresário Foto: Reprodução/Prefeitura de ColatinaO Ministério Público do Estado ajuizou uma ação de improbidade administrativa a partir de supostas... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 381,4 mil da secretária de Cultura e Turismo de Colatina, Loressa Pagani Campostrini Pretti, de uma empresa e um empresário no âmbito de um processo que apura irregularidades na contratação de serviços para a realização da Festa da Cidade 2025.

Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Homem é morto a tiros e abandonado na calçada em Cariacica

Uso de algodão para aquecer bebê não faz parte de protocolos, diz Coren-ES

“Ele chorava insistentemente”, diz avó de bebê que teve o pé queimado