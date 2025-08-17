Justiça decreta prisão de PM que matou marceneiro por engano
Foto: Reprodução/ FacebookPolicial militar teria atirado após confundir Guilherme Dias Santos Ferreira com um assaltante
A Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva do policial militar Fabio Anderson Pereira de Almeida, de 35 anos, acusado de matar o marceneiro Guilherme Dias Santos Ferreira, de 26 anos, após confundi-lo com um assaltante. O caso aconteceu em Parelheiros, distrito da zona sul da capital.
