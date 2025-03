Justiça determina aborto legal em casos de stealthing; saiba o que é Stealthing é a prática de retirar o preservativo durante a relação sexual sem o consentimento da parceira ou parceiro (Foto: Julia... Folha Vitória|Do R7 20/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h47 ) twitter

Camisinha

Stealthing é a prática de retirar o preservativo durante a relação sexual sem o consentimento da parceira ou parceiro (Foto: Julia Prado/MS). Uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ordenou que o Centro de Referência da Saúde da Mulher realize abortos legais em casos que resultem em gestações por causa da retirada sem consentimento do preservativo durante a relação sexual.

Para entender mais sobre essa importante decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

