Justiça mantém a prisão do MC Poze do Rodo por 30 dias MC Poze foi preso por suspeita de ligação com Comando Vermelho e apologia ao crime (Foto: Reprodução / Instagram @pozevidalouca)MC... Folha Vitória|Do R7 30/05/2025 - 07h16 (Atualizado em 30/05/2025 - 07h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

MC Poze foi preso por suspeita de ligação com Comando Vermelho e apologia ao crime (Foto: Reprodução / Instagram @pozevidalouca) O juízo da Central de Audiência de Custódia confirmou nesta quinta-feira (29), a prisão de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, mantendo a prisão temporária do cantor de funk por 30 dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o caso.

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher esfaqueada disse antes de morrer que suspeito era colega de trabalho

Marca de Motta

Erick vai deixar gestão Pazolini para cuidar de pré-campanha e articular federação