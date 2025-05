Justiça mantém preso motorista de acidente que matou dois alunos do Ifes Raysla Hérlem Rangel de Oliveira e Jessé Araújo Martins dos Santos (Foto: Redes sociais) José Carlos Batista de Mello foi autuado por... Folha Vitória|Do R7 13/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Raysla Hérlem Rangel de Oliveira e Jessé Araújo Martins dos Santos (Foto: Redes sociais)



A Justiça decretou a prisão preventiva do motorista José Carlos Batista de Mello, mais conhecido como “Bolacha”, durante audiência de custódia realizada nesta terça-feira (13). Ele é o motorista do carro que caiu na ribanceira e causou a morte de dois estudantes do Ifes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Folha Vitória:

Tribunal de Contas suspende duas licitações do DER-ES para obras em rodovias

Protegido: Evento em Nova York premia “onças” capixabas de mercados regionais

Confusão entre vereadores e servidora na Câmara da Serra vai parar na delegacia