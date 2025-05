Justiça mantém prisão de irmãos que esconderam corpo do pai por 6 meses Foto: Divulgação/ Polícia CivilIrmãos que esconderam corpo do pai por 6 meses seguem presos. Justiça considera gravidade dos fatos... Folha Vitória|Do R7 25/05/2025 - 11h15 (Atualizado em 25/05/2025 - 11h15 ) twitter

Foto: Divulgação/ Polícia Civil A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter presos Tânia Conceição Marchese D’Ottavio e Marcelo Marchese D’Ottavio, irmãos flagrados ao manter o corpo do pai, de 88 anos, por ao menos seis meses dentro de casa, no bairro Cocotá, na zona norte da capital carioca.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

