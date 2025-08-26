Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda
Foto: Reprodução/Instagram/@gato.opretoseteSegundo a denúncia, influenciador deu um soco no rosto, agarrou a ex-namorada pelo pescoço...
A Justiça de São Paulo tornou réu o influenciador Samuel Sant’Anna da Costa, o Gato Preto, por violência doméstica contra a ex-namorada e influenciadora, Bia Miranda.
A Justiça de São Paulo tornou réu o influenciador Samuel Sant’Anna da Costa, o Gato Preto, por violência doméstica contra a ex-namorada e influenciadora, Bia Miranda.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: