Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda

Foto: Reprodução/Instagram/@gato.opretoseteSegundo a denúncia, influenciador deu um soco no rosto, agarrou a ex-namorada pelo pescoço...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Justiça de São Paulo tornou réu o influenciador Samuel Sant’Anna da Costa, o Gato Preto, por violência doméstica contra a ex-namorada e influenciadora, Bia Miranda.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.