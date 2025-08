Justin Timberlake revela ter sido diagnosticado com a doença de Lyme: “Fiquei chocado” Justin Timberlake compartilhou a notícia no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram/@justintimberlake)Cantor contou, em suas redes sociais... Folha Vitória|Do R7 01/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Justin Timberlake compartilhou a notícia no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram/@justintimberlake) Justin Timberlake revelou que foi diagnosticado com doença de Lyme, uma enfermidade causada por uma bactéria que é transmitida pela picada de carrapato. A doença pode afetar todos os sistemas do corpo humano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre a luta do cantor contra essa doença.

Leia Mais em Folha Vitória:

Justin Timberlake é diagnosticado com a doença de Lyme: “Fiquei chocado”

Homem é preso com 600 filhotes de jabuti dentro de malas no RJ

Motorista envolvido no acidente que matou tia e sobrinha é preso no ES