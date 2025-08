Kelley Mack, atriz de “The Walking Dead”, morre aos 33 anos Kelley Mack interpretou Addy por cinco episódios da série "The Walking Dead" (Foto: Reprodução/Youtube)Artista interpretou Addy em... Folha Vitória|Do R7 06/08/2025 - 09h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 09h17 ) twitter

Kelley Mack interpretou Addy por cinco episódios da série "The Walking Dead" (Foto: Reprodução/Youtube) Kelley Mack, atriz que interpretou a personagem Addy na série de sucesso The Walking Dead, morreu aos 33 anos. A informação foi confirmada pela família da artista em uma postagem no Instagram nesta terça, 5. Segundo a publicação, Kelley morreu no sábado, 2.

