Kemp entrega empreendimento em Itaparica um ano antes do prazo

Fachada do Ilhas de Kiribati, entregue na quinta-feira, 24 de abril. Foto divulgação. A Kemp Empreendimentos realizou a entrega das chaves aos moradores do Ilhas de Kiribati, localizado na avenida Saturnino Rangel Mauro, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, um ano antes do cronograma previsto inicialmente. O empreendimento foi lançado em janeiro de 2022, com previsão de conclusão para 2026.

