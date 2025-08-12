Kiki: gata de apenas um olho desaparece em Vila Velha
Gata Kiki está desaparecida. (Foto: arquivo pessoal)A gata filhote foi vista pela última vez andando pela feira livre de quarta-feira...
Gata Kiki está desaparecida. (Foto: arquivo pessoal) Kiki é uma gata filhote sem raça definida, de pelagem preta com a raiz dos pelos brancos. Possui apenas um olho, o esquerdo, e estava usando uma coleira rosa no momento do desaparecimento.
