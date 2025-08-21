Logo R7.com
King of Meat anuncia data de lançamento: 7 de outubro

Hoje (21), a Amazon Games e a Glowmade têm o prazer de anunciar que King of Meat estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series...

Folha Vitória|Do R7

Hoje (21), a Amazon Games e a Glowmade têm o prazer de anunciar que King of Meat estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam no dia 7 de outubro de 2025 e no início de 2026 para Nintendo Switch.

