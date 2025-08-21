King of Meat anuncia data de lançamento: 7 de outubro Hoje (21), a Amazon Games e a Glowmade têm o prazer de anunciar que King of Meat estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series... Folha Vitória|Do R7 21/08/2025 - 14h43 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h43 ) twitter

Folha Vitória

Hoje (21), a Amazon Games e a Glowmade têm o prazer de anunciar que King of Meat estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam no dia 7 de outubro de 2025 e no início de 2026 para Nintendo Switch.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre o jogo!

