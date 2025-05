Kingston lança SSD FURY Renegade G5 e aposta em alto desempenho para gamers e criadores de conteúdo Novo produto da Kingston é o primeiro modelo PCIe 5.0 da marca e atinge até 14.800 MB/s de leitura Folha Vitória|Do R7 12/05/2025 - 10h48 (Atualizado em 12/05/2025 - 10h48 ) twitter

A Kingston apresentou oficialmente no Brasil o seu novo SSD top de linha: o FURY Renegade G5. O lançamento rolou em São Paulo nesta segunda-feira, 5 de maio, e contou com a presença do editor de games e especialista em tecnologia Fagner Martinelli, que foi convidado pela marca pra conferir tudo de perto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre esse lançamento incrível!

