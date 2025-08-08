Kusarigama domina o gameplay de Ghost of Yotei em vídeo vazado
Vídeo vazado destaca a kusarigama no gameplay de Ghost of Yotei. Publicação caiu do X, mas segue espelhada. Lançamento em 2 de outubro...
Um novo vídeo de gameplay de Ghost of Yotei apareceu no perfil oficial do PlayStation no X. A publicação foi removida rapidamente, sugerindo um post adiantado por engano. Mesmo assim, cópias do clipe circulam em espelhos e arquivos comunitários. O material realça violência estilizada, precisão letal e domínio de multidões.
Para mais detalhes e análises sobre o gameplay de Ghost of Yotei, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
