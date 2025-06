Laboratório de cultivo de maconha é descoberto em canil na Serra Plantação de maconha na Serra (Divulgação: SESP)Quase 10 quilos da droga foram apreendidos; o suspeito confessou que era pressionado... Folha Vitória|Do R7 17/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h17 ) twitter

Plantação de maconha na Serra (Divulgação: SESP) Quase 10 quilos de maconha foram apreendidos em um laboratório clandestino que funcionava em uma casa no bairro Jardim Atlântico, na Serra. A fachada do imóvel era um canil de cães da raça American Bully, mas no segundo e terceiro andar a Polícia Militar encontrou estufas usadas para o cultivo da droga.

