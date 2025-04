Ladrões arrombam academia e deixam prejuízo de R$ 5 mil em Cariacica Ladrões furtaram objetos de academia (Foto: Reprodução / TV Vitória)Os ladrões invadiram o local e levaram até o bebedouro da academia... Folha Vitória|Do R7 03/04/2025 - 07h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 07h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

arrombamento de academia

Ladrões furtaram objetos de academia (Foto: Reprodução / TV Vitória) Criminosos arrombaram uma academia no bairro Jardim América, em Cariacica, e provocaram um prejuízo de cerca de R$ 5 mil aos donos do estabelecimento. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (02) e foi registrado por câmeras de videomonitoramento do local.

Para mais detalhes sobre este crime e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Revival em clima ‘disco’ da boate que fez história nos anos 80

Receita líquida da Granja Faria cresce 11% em 2024

Mulher é presa por ameaçar vizinhos em reunião de condomínio