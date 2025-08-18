Lágrimas de Neymar foram de vergonha, após Vasco golear Santos Foto: Marcello Zambrana/ Estadão ConteúdoJamais, por time algum, Neymar havia perdido por 6 a 0. O capitão do Santos não suportou a... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h39 ) twitter

Foto: Marcello Zambrana/ Estadão Conteúdo Por Cosme Rímoli, do parceiro portal R7. “Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Mas xingar e ofender hoje está no direito.”

Para saber mais sobre a maior humilhação da carreira de Neymar e o futuro do Santos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

