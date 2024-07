Folha Vitória |Do R7

LawX marca presença em evento de inovação jurídica Foto: Divulgação/DINO A LawX confirmou sua presença no evento AB2L Lawtech Experience 2024, que promete reunir as principais...

Foto: Divulgação/DINO A LawX confirmou sua presença no evento AB2L Lawtech Experience 2024, que promete reunir as principais inovações do setor jurídico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.