Legislação garante inclusão de pessoas com deficiência no trabalho
Pessoa com deficiência no celular - Crédito: FreepikSemana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual ou Múltipla
A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho no Brasil é respaldada por um conjunto sólido de normas legais, com avanços recentes e em discussão no Legislativo. A reflexão ganha relevância neste momento em que se celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual ou Múltipla, cujo tema em 2025 é “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua a nossa voz.”. A proposta da campanha é reforçar que a verdadeira transformação ocorre quando a sociedade reconhece o potencial das pessoas com deficiência e oferece condições para que exerçam plenamente seus direitos, especialmente no mundo do trabalho.
