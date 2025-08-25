Legislação garante inclusão de pessoas com deficiência no trabalho Pessoa com deficiência no celular - Crédito: FreepikSemana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual ou Múltipla Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho no Brasil é respaldada por um conjunto sólido de normas legais, com avanços recentes e em discussão no Legislativo. A reflexão ganha relevância neste momento em que se celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual ou Múltipla, cujo tema em 2025 é “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua a nossa voz.”. A proposta da campanha é reforçar que a verdadeira transformação ocorre quando a sociedade reconhece o potencial das pessoas com deficiência e oferece condições para que exerçam plenamente seus direitos, especialmente no mundo do trabalho.

Para entender mais sobre as leis que garantem esses direitos e os desafios enfrentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Embriões alterados geneticamente: entenda o impacto na fertilização in vitro

Quem vai para a final da Copa Vitória das Comunidades? Semifinais agitam o torneio feminino

Advogada e mais cinco suspeitos são presos por ataque a tiros que matou criança na Serra