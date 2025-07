Lei de Alimentos faz 57 anos: desafios da pensão alimentícia no Brasil Foto: FreepikA pensão é determinada com base na necessidade de quem recebe e na capacidade de quem paga, não havendo um valor fixo... Folha Vitória|Do R7 25/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 08h37 ) twitter

No Brasil, onde milhões de responsáveis criam seus filhos sozinhos, discutir a legislação que assegura o sustento de crianças e dependentes é mais do que necessário é urgente. Neste 25 de julho, a Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/1968), responsável por regular a pensão alimentícia no país, completa 57 anos de vigência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e entenda os desafios que ainda cercam a aplicação dessa importante legislação.

