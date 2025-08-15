Lei define percentual mínimo de mulheres em diretorias de empresas estatais
Quem não cumprir a cota ficará impedido de deliberar sobre qualquer assunto e deverá divulgar dados detalhados sobre contratação, funções...
Quem não cumprir a cota ficará impedido de deliberar sobre qualquer assunto e deverá divulgar dados detalhados sobre contratação, funções e remuneração por gênero. Foto: Freepik A Lei 15.177/2025, que entrou em vigor em julho, estabelece a reserva mínima de 30% das vagas para mulheres nos conselhos de administração de empresas estatais. Ela modifica a estrutura dos conselhos de administração de empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, controladas e filiais.
