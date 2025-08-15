Lei define percentual mínimo de mulheres em diretorias de empresas estatais Quem não cumprir a cota ficará impedido de deliberar sobre qualquer assunto e deverá divulgar dados detalhados sobre contratação, funções... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Quem não cumprir a cota ficará impedido de deliberar sobre qualquer assunto e deverá divulgar dados detalhados sobre contratação, funções e remuneração por gênero. Foto: Freepik A Lei 15.177/2025, que entrou em vigor em julho, estabelece a reserva mínima de 30% das vagas para mulheres nos conselhos de administração de empresas estatais. Ela modifica a estrutura dos conselhos de administração de empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, controladas e filiais.

Saiba mais sobre essa importante mudança na governança corporativa acessando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Erro nos badges de 15 anos da PS Plus gera confusão entre jogadores

Mais de 7h: Vitória terá festa com DJs de SP e do ES, show ao vivo e performance

Caminhoneiro dirigindo há quase dois dias sob efeito de drogas é flagrado na BR-262 no ES