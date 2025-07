Lei do Ex: Fluminense é eliminado com gols de cria tricolor João pedro fez os dois gols da vitória do Chelsea (Fifa/Divulgação)Atacante João Pedro, revelado pelo time tricolor e que custou mais... Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

João pedro fez os dois gols da vitória do Chelsea (Fifa/Divulgação) Quis o destino que um jogador revelado pelo Fluminense fosse o algoz do time tricolor na semifinal do Mundial de Clubes. João Pedro, atacante de 23 anos, pôs fim ao sonho da equipe do técnico Renato Gaúcho ao marcar dois golaços na vitória do Chelsea por 2 a 0, no final da tarde desta terça-feira (8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante jogo!

Leia Mais em Folha Vitória:

Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaura processo contra Gilvan da Federal

Empresários da Serra discutem saneamento, ESG e desenvolvimento nas cidades

Ladrão joga mulher no chão e assalta dois adolescentes na Serra