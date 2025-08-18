Leilão de sucatas e automóveis em Vila Velha terá lances a partir de R$ 200
É possível visitar os bens nos dias 4, 5, 8, 9 e 10 de setembro. Foto: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha O segundo leilão online de 2025 de bens móveis e veículos em desuso realizado pela Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Administração, acontece no dia 11 de setembro, às 15h. O evento será online, com nove lotes disponíveis, entre sucatas de mobiliários em geral e automóveis. O menor lance é de R$ 200 e o maior, de R$ 35 mil.
