Leilão eletrônico da Receita Federal terá iPad e Apple Watch a partir de R$ 1 mil Foto: Reprodução/Receita FederalEvento acontece no dia 28 de agosto e inclui eletrônicos, artigos esportivos e até bicicleta avaliada... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 18h01 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Receita Federal realiza no próximo dia 28, às 10h, um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas no Aeroporto do Galeão/Rio de Janeiro. Serão ofertados 15 lotes, com valores iniciais a partir de R$ 1 mil, incluindo itens como iPad e Apple Watch.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como participar e conferir a lista completa de itens disponíveis!

Leia Mais em Folha Vitória:

Adolescente de 15 anos provoca acidente ao avançar cruzamento em Guaçuí

Lágrimas de Neymar foram de vergonha, após Vasco golear Santos

Setor de saúde lidera geração de empregos formais no ES