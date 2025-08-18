Leilão eletrônico da Receita Federal terá iPad e Apple Watch a partir de R$ 1 mil
Foto: Reprodução/Receita FederalEvento acontece no dia 28 de agosto e inclui eletrônicos, artigos esportivos e até bicicleta avaliada...
A Receita Federal realiza no próximo dia 28, às 10h, um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas no Aeroporto do Galeão/Rio de Janeiro. Serão ofertados 15 lotes, com valores iniciais a partir de R$ 1 mil, incluindo itens como iPad e Apple Watch.
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como participar e conferir a lista completa de itens disponíveis!
