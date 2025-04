Leilão reúne damas da sociedade em prol do Hospital Santa Rita Folha Vitória|Do R7 04/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 04/04/2025 - 01h05 ) twitter

O almoço “Afecc com Afeto” oferecido pelo Shopping Vitória em prol da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), deixou o mezanino do Camarada Camarão concorrido, quarta-feira. Na ocasião, foi realizado um leilão beneficente para a entidade. Foram arrematados 40 lotes de joias, obras de arte, tratamentos estéticos e hospedagens. As convidadas ainda doaram roupas, bolsas, acessórios e calçados que serão revendidos no bazar da associação no Hospital Santa Rita. “A renda vai para projetos e programas sociais da Afecc, além da compra de próteses mamárias para mais de 100 mulheres do Sus que aguardam para fazer a reconstrução da mama”, enfatizou Marilucia Dalla, presidente. Para mais detalhes sobre este evento solidário, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Hospitais estaduais renovam parque tecnológico

