Lenda do samba capixaba, Edson Papo Furado será enredo da Piedade em 2026

Foto: Reprodução/ Instagram @edsonpapofurado

Referência e uma das vozes mais marcantes do Carnaval de Vitória, Edson Papo Furado será homenageado pela Unidos da Piedade em 2026. A escola de samba mais antiga da Capital capixaba anunciou a escolha do tema do enredo nesta quinta-feira (3).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

