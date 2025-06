Len’s Island está de graça no Steam durante este fim-de-semana Descubra Len's Island, o jogo de sobrevivência onde cada escolha importa. Jogue de graça até 23 de junho no Steam! Folha Vitória|Do R7 19/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 19/06/2025 - 16h16 ) twitter

Sua aventura começa agora. Embarque em um RPG de sobrevivência e criação em mundo aberto, onde cada escolha molda seu destino com o lançamento da versão 1.0 de Len’s Island, disponível hoje no Steam e jogável inteiramente DE GRAÇA até segunda-feira, 23 de junho.Lançado hoje na versão 1.0, após quase 4 anos de atualizações em Acesso Antecipado, Len’s Island é um jogo de sobrevivência e criação em mundo aberto para 1 a 8 jogadores, que combina exploração intensa de masmorras e combate ARPG com agricultura pacífica e construção criativa.

Não perca a chance de jogar Len’s Island gratuitamente e descubra todas as novidades da versão 1.0! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

