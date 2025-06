Leo Lins alfineta Marcos Mion após crítica pública sobre condenação do humorista Foto: Reprodução/Instagram/@leolins e Van Campos/AgNewsLeo Lins rebateu as críticas de Marcos Mion nessa quarta-feira, 11, em suas... Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Instagram/@leolins e Van Campos/AgNewsLeo Lins rebateu as críticas de Marcos Mion nessa quarta-feira, 11, em suas redes sociais. A resposta veio depois do pronunciamento de Mion sobre a condenação do humorista. “Estão atacando o Marcos Mion, achando que ele me defendeu. Vi aqui esclarecer: Mion nunca esteve do meu lado. Ele defendeu a liberdade de expressão”, começou Leo Lins. O humorista também alegou que prefere “falar o que quer” do que ser “controlado”.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Vereador e servidores são acusados de desvio de dinheiro no ES; prejuízo de R$ 1 milhão

McMigrane: A nova “cura” da internet para enxaqueca

No Dia dos Namorados, mulher doa rim ao marido no ES: “Fiz por amor”