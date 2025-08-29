Leo Preto: líder do tráfico do Morro da Boa Vista é morto em troca de tiros
Foto: TV Vitória/ Reprodução Leonardo Santos Muniz, o Leo Preto, tinha um mandado de prisão em aberto e também era procurado pelos...
Foto: TV Vitória/ Reprodução Um homem, de 32 anos, morreu em uma troca de tiros com a polícia no distrito de Chaves, em Santa Leopoldina. O caso foi registrado na noite de quinta-feira (28) e a vítima foi identificada como Leonardo Santos Muniz, conhecido como Leo Preto.
Para mais detalhes sobre essa ocorrência e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
