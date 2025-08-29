Leo Preto: líder do tráfico do Morro da Boa Vista é morto em troca de tiros Foto: TV Vitória/ Reprodução Leonardo Santos Muniz, o Leo Preto, tinha um mandado de prisão em aberto e também era procurado pelos... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: TV Vitória/ Reprodução Um homem, de 32 anos, morreu em uma troca de tiros com a polícia no distrito de Chaves, em Santa Leopoldina. O caso foi registrado na noite de quinta-feira (28) e a vítima foi identificada como Leonardo Santos Muniz, conhecido como Leo Preto.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Cachorros, aves silvestres e jabutis são apreendidos em casa de idoso em Vila Velha

Olha o gás! Investimento de R$ 200 milhões vai transformar logística de energia no ES

Adolescente atropelada por trem: distração com celular traz risco para pedestres