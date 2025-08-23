Leoas em ação: Brasil busca pódio inédito no Mundial de Ginástica Rítmica
(Foto: Ivan Carvalho/CBG)Seleção brasileira de conjunto, com a capixaba Sofia Madeira, é uma das favoritas ao pódio e pode fazer história...
A melhor fase da história da ginástica rítmica brasileira pode ser coroada neste sábado (23) com um pódio inédito no Campeonato Mundial. A seleção brasileira de conjunto compete a partir das 14h30 na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio (RJ), no primeiro dia de disputas da categoria.
A melhor fase da história da ginástica rítmica brasileira pode ser coroada neste sábado (23) com um pódio inédito no Campeonato Mundial. A seleção brasileira de conjunto compete a partir das 14h30 na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio (RJ), no primeiro dia de disputas da categoria.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: