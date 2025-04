Leticia Cazarré revela conselho que recebeu do papa Francisco: “Seguir firmes” Letícia Cazarré compartilhou detalhes de encontro com o papa Francisco (Foto: Reprodução/Instagram @leticiacazarre)Após a morte do... Folha Vitória|Do R7 25/04/2025 - 13h02 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Letícia Cazarré compartilhou detalhes de encontro com o papa Francisco (Foto: Reprodução/Instagram @leticiacazarre) Leticia Cazarré, cientista e mulher do ator Juliano Cazarré, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para contar, pela primeira vez, o conselho que recebeu pessoalmente do papa Francisco durante um encontro no Vaticano, em maio de 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa emocionante história.

Leia Mais em Folha Vitória:

Jogatina Montserrat promove evento gratuito de jogos neste domingo (27)

Reprovou na prova de trânsito? Projeto prevê segunda chance de graça no ES

Mariana Rios revela dificuldade para engravidar após diagnóstico de trombofilia adquirida