Lexa relembra falência dos órgãos durante gravidez: “Queria que salvassem a minha filha” Lexa (Foto: Reprodução/Instagram @lexa)Lexa relembrou as dificuldades de sua gravidez que levaram à morte da filha Sofia, do relacionamento... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 15h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Lexa (Foto: Reprodução/Instagram @lexa) Lexa relembrou as dificuldades de sua gravidez que levaram à morte da filha Sofia, do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Durante participação no Conversa com Bial, a cantora detalhou o quadro de pré-eclâmpsia precoce – a forma mais grave da doença – que levou à falência progressiva de seus órgãos.

Para saber mais sobre a emocionante história de Lexa e sua luta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Golpes no Dia das Mães: veja como se proteger nas compras online

Serra deve ganhar corredor de ônibus no canteiro da BR-101

Mostra de Cinema exibe 30 filmes capixabas a partir desta semana em Vitória