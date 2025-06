Liberdade: A Chave para Inovação e Crescimento Econômico Está cada vez mais evidente a importância da criatividade para o desenvolvimento econômico. A busca por unicórnios é quase uma fixação... Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 07h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Está cada vez mais evidente a importância da criatividade para o desenvolvimento econômico. A busca por unicórnios é quase uma fixação no modelo atual de busca pela prosperidade econômica. A capacidade de criar ideias inovadoras é fundamental para estar em um nível de competitividade global. Segundo John Howkins, em seu livro The Creative Economy, a inovação está no centro do crescimento econômico, instigando produtos disruptivos, novos modelos de negócios e serviços altamente diferenciados. E o ponto-chave para que esse processo criativo se torne viável é a liberdade. Poder testar, explorar e implementar suas ideias sem uma burocracia gigantesca, cheia de restrições mirabolantes, é o que permite um ciclo de prosperidade nesse contexto.

Para entender mais sobre como a liberdade impulsiona a inovação e o crescimento econômico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Imóveis sem ligação de esgoto começam a ser notificados na Grande Vitória

Mapa da Segurança: ES tem redução no número de homicídios dolosos

ES registra o 3º maior aumento de mortes por agentes de segurança no Brasil