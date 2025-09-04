Libertação espiritual em 13 sextas-feiras no Templo Maior
O texto aborda a ideia de que a vida de uma pessoa pode estar sendo afetada por uma amarração espiritual, levando a dificuldades e...
O texto aborda a ideia de que a vida de uma pessoa pode estar sendo afetada por uma amarração espiritual, levando a dificuldades e fracassos. O autor convida os leitores a refletirem sobre suas vidas e os problemas recorrentes que enfrentam, sugerindo que essas situações podem ser resultado de forças negativas. Para ajudar na libertação dessas amarras, uma série de reuniões, chamadas de “13 Sextas-feiras da Amarração do Mal”, está sendo realizada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como essas reuniões podem transformar sua vida!
Leia Mais em Folha Vitória:
