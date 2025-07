Lições da NBA e Celtics para o esporte brasileiro Foto: Reprodução/X @celticsEsporte, quando tratado com profissionalismo, visão estratégica e foco no futuro, gera valor, um exemplo... Folha Vitória|Do R7 11/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/X @celtics

*Artigo escrito por Gabriel Schaydegger, graduando em Direito na FDV, estagiário no escritório Alexandre Dalla Bernardina e Advogados Associados, integrante do Comitê Ibef Agro e membro do Ibef Academy.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como a NBA pode inspirar o futuro do esporte brasileiro!

Leia Mais em Folha Vitória:

Excesso de preenchimento labial: riscos para a saúde e estética

Veja fotos da 2ª rodada do Grupo A da Copa Vitória das Comunidades

Homem é condenado a 32 anos de prisão por mandar matar o namorado da filha no ES