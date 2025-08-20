Líder do PCC é preso em SP com dois carros da Porsche avaliados em R$ 3 milhões Foto: Divulgação/Polícia Civil de São PauloUm homem foragido da Justiça, apontado pela polícia de São Paulo como integrante da facção... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h39 ) twitter

Foto: Divulgação/Polícia Civil de São PauloUm homem foragido da Justiça, apontado pela polícia de São Paulo como integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e responsável por liderar, a partir de São Paulo, ações do grupo em Alagoas e outros Estados do Nordeste, foi preso na tarde desta terça-feira, 19, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

