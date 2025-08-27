Logo R7.com
Líder do PCV e mais dois réus são condenados a 280 anos de prisão

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória e PCESGeovani de Andrade Bento é apontado como uma das lideranças do Primeiro Comando de Vitória (...

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Os réus Geovani de Andrade Bento, conhecido como “Vaninho”, Felipe dos Santos Dantas e Felipe de Souza Oliveira foram condenados juntos a 280 anos de prisão por dois homicídios e outras três tentativas de homicídio ocorridos em 2020.

