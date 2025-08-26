Líder do PCV e outros quatro réus vão a júri popular por homicídio nesta terça
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória/PCESO caso ocorreu em 4 de outubro de 2020, quando os réus assassinaram duas pessoas e tentaram matar...
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória/PCES Geovani de Andrade Bento, conhecido como “Vaninho”, apontado como uma das principais lideranças do Primeiro Comando de Vitória, irá a júri popular em Vitória nesta terça-feira (26). Ele é apontado como mandante de dois homicídios e três tentativas de homicídio.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso impactante.
