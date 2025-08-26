Líder do PCV e outros quatro réus vão a júri popular por homicídio nesta terça Foto: Thiago Soares/Folha Vitória/PCESO caso ocorreu em 4 de outubro de 2020, quando os réus assassinaram duas pessoas e tentaram matar... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 21h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 21h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória/PCES Geovani de Andrade Bento, conhecido como “Vaninho”, apontado como uma das principais lideranças do Primeiro Comando de Vitória, irá a júri popular em Vitória nesta terça-feira (26). Ele é apontado como mandante de dois homicídios e três tentativas de homicídio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso impactante.

Leia Mais em Folha Vitória:

Porto Vitória comemora mais dois títulos estaduais no futebol de base

Ônibus é incendiado e outro apedrejado na região do Bairro da Penha

Caso Alice: após prisão de advogada, OAB diz que jamais vai proteger condutas criminosas