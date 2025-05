Líder do tráfico em Interlagos II é preso em Vila Velha Foto: Divulgação/SespSuspeito foi preso na casa da filha. Com ele, a PM apreendeu pistola, carregadores, munições e buchas de maconha... Folha Vitória|Do R7 16/05/2025 - 15h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Divulgação/Sesp Um homem, de 40 anos, considerado o líder do tráfico de drogas do bairro Jaburuna, em Vila Velha, foi preso pela Polícia Militar, na noite de quinta-feira (15), no bairro Interlagos II, no mesmo município.

Para mais detalhes sobre essa prisão e os desdobramentos da operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Próxima Semana em Xbox: novos jogos de 19 a 23 de maio

Irmão do Jorel, animação criada por capixaba, ganha prêmio internacional

GTA V ultrapassa 215 milhões de unidades vendidas